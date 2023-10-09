Нападающий сборной России снялся в видео с дельфинами перед матчем с Камеруном

Нападающий «Спартака» Александр Соболев стал одним из героев промо-ролика Российского футбольного союза (РФС) к товарищескому матчу сборных России и Камеруна. Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров».

На видео Соболев позирует на фоне прыгающих дельфинов в Москвариуме. Игрока прозвали дельфином за то, что он часто использует нырки на поле. Сам нападающий постоянно шутит на эту тему.

Игра состоится 12 октября на «ВТБ Арене» в Москве и станет первым за последние два года матчем национальной команды на российском стадионе. Начало игры в 19:00 по московскому времени.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С начала года сборная России провела четыре товарищеских матча с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. 12 сентября национальная команда сыграла вничью с Катаром 1:1.

Ранее игрок сборной Камеруна заявил, что мечтал сыграть с Россией.