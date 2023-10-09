Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок «Спартака» заявил, что команда отскочила в матче против ЦСКА

Экс-игрок «Спартака» Ловчев: Абаскаль сейчас в тупике, игроки деградируют

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев в своем Telegram-канале заявил, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль стал просто зрителем, а не управляющим процессом.

«Спартак» отскочил в этом матче, но я бы говорил сейчас уже не только о дерби. ЦСКА был лучше в этом матче, мне было понятно, во что играет команда. Непонятно, во что играет «Спартак».

Если я раньше говорил, что Абаскаль плывет, то сейчас скажу иначе — он в тупике. Игроки деградируют. Руководству «Спартака» надо включаться, потому что так можно завалить сезон», — написал Ловчев.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в московском дерби. Встреча завершилась со счетом 2:2. Голами отметились Милан Гаич (дубль), Квинси Промес и Хесус Медина. Красно-белые дважды отыгрывались по ходу встречи.

Ранее Игорь Шалимов назвал бессмысленным увольнение Абаскаля в паузу на игры сборных.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий