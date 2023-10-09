Экс-игрок «Спартака» заявил, что команда отскочила в матче против ЦСКА

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев в своем Telegram-канале заявил, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль стал просто зрителем, а не управляющим процессом.

«Спартак» отскочил в этом матче, но я бы говорил сейчас уже не только о дерби. ЦСКА был лучше в этом матче, мне было понятно, во что играет команда. Непонятно, во что играет «Спартак».

Если я раньше говорил, что Абаскаль плывет, то сейчас скажу иначе — он в тупике. Игроки деградируют. Руководству «Спартака» надо включаться, потому что так можно завалить сезон», — написал Ловчев.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в московском дерби. Встреча завершилась со счетом 2:2. Голами отметились Милан Гаич (дубль), Квинси Промес и Хесус Медина. Красно-белые дважды отыгрывались по ходу встречи.

Ранее Игорь Шалимов назвал бессмысленным увольнение Абаскаля в паузу на игры сборных.