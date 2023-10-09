Аршавин рассказал, кто спас Абаскаля от увольнения

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин считает, что наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль был в минуте от отставки в матче против ЦСКА. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Мне кажется, Абаскаль был в минуте от отставки. Все к этому шло, два крупных поражения плюс проигранное дерби… Уверен, это было бы болезненно воспринято, но Медина спас Абаскаля. Сейчас есть две недели, потом они играют с «ПАРИ НН» и «Факелом». Выигрывай обе игры — и всё будет нормально.

На мой взгляд, Абаскаль не может найти оптимальные сочетания, особенно в центре поля», — сказал Аршавин.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в московском дерби. Встреча завершилась со счетом 2:2. Голами отметились Милан Гаич (дубль), Квинси Промес и Хесус Медина. Красно-белые дважды отыгрывались по ходу встречи.

Ранее Абаскаль высказался о доверии молодому защитнику Денисову.