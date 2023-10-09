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Игрок ЦСКА заявил, что не жалеет об уходе Медины в «Спартак»

Чалов назвал пройденным этапом переход Медины в «Спартак»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов высказался о трансфере бывшего полузащитника команды Хесуса Медины в «Спартак». Его слова передает «Матч ТВ».

«Гол Медины заставил ли жалеть о нем? Это уже пройденный этап. Так что нет. Усилил ли он «Спартак»? Я не следил, честно. Пообщались ли? Поздоровались во время игры», — сказал Чалов.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в московском дерби. Встреча завершилась со счетом 2:2. Армейцы открыли счет благодаря голу Милана Гаича. Затем Квинси Промес восстановил равновесие. Во втором тайме Гаич оформил дубль, а на 97-й минуте Хесус Медина установил окончательный счет.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Медина провел за ЦСКА 25 матчей, забив восемь голов и отдав шесть результативных передач. Вместе с клубом он выиграл серебряные медали чемпионата России и Кубок страны. Летом 2023 года Медина стал игроком «Спартака». В текущем сезоне РПЛ он провел за красно-белых восемь матчей, отметившись двумя забитыми мячами.

Ранее тренер ЦСКА объяснил, почему Медина не праздновал гол в ворота команды.

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