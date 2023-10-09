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Капитан «Спартака» ответил на вопрос, понимает ли он, почему не играет

Капитан «Спартака» Джикия: понимаю, что Бабича взяли на замену мне

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия считает, что Срджан Бабич был куплен клубом летом ему на замену. Об этом он заявил Sport24.

«Понимаю ли, почему не играю? Не ко мне вопрос. Мне не говорили, из-за чего так. Я профессионально отношусь к своей работе и делаю все, что от меня зависит. У нас есть и другие ребята, которые не играют. В футболе такое бывает. На поле выходят 11 человек. Бабич — замена мне? Это факт. Конечно, я понимаю», — сказал Джикия.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 11 возможных. Контракт с клубом истекает в июне 2024 года.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в московском дерби. Встреча завершилась со счетом 2:2. Армейцы открыли счет благодаря голу Милана Гаича. Затем Квинси Промес восстановил равновесие. Во втором тайме Гаич оформил дубль, а на 97-й минуте Хесус Медина установил окончательный счет.

Ранее экс-игрок «Зенита» Радимов заявил, что Абаскаль ждет, когда его уволят.

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