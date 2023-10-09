Теннисист Медведев заявил об усталости после сенсационного вылета с турнира в Шанхае

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции заявил об усталости после поражения на турнире серии «Мастерс» в Шанхае и отметил, что ранний вылет поможет ему лучше восстановиться.

«Но так бывает, когда проигрываешь в тяжелом матче — ты больше устаешь. Если бы я выиграл, то чувствовал бы себя свежее. В раннем вылете хорошо то, что появляется время [на восстановление]. Дальше я планирую сыграть в Вене, так что у меня будет время на отдых, а потом я вернусь к тренировкам», — заявил Медведев.

8 октября Медведев сенсационно проиграл представителю США Себастьяну Корде в третьем круге турнира в Шанхае со счетом 6:7, 2:6.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 545 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8715 очков. Тройку лидеров замыкает Медведев (7490 очков).

В текущем сезоне Медведев восемь раз выходил в финалы соревнований ATP, в пяти сумел добиться победы. 4 октября российский теннисист проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира ATP-500, который проходил в Пекине.

Ранее заслуженный тренер России заявил об «очередном срыве» теннисиста Медведева.