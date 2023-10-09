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Бывший вице-президент «Локомотива» призвал не наказывать Абаскаля публично

Экс-гендиректор «Ростова» Белоус заявил, что увольнять Абаскаля сейчас не надо

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Юрий Белоус, экс-гендиректор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» заявил, что главному тренеру московского «Спартака» Гильермо Абаскалю нужно дать доработать до зимней паузы, а не увольнять. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Взяли ноунейма, который никогда раньше ничего не выигрывал. Взяли его в большой клуб. Радовались, что он там бегает, по бровке прыгает и вроде как заводит футболистов. Но не идет же «Спартак» на вылет. Дайте ему в данной ситуации до зимы дойти, если у вас есть время. Не надо публично после поражений наказывать тренера», — заявил Белоус.

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Под его руководством в прошлом сезоне РПЛ красно-белые выиграли бронзовые медали.

8 октября красно-белые в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) провели поединок против московского ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», завершилась ничейным результатом — 2:2. В составе армейцев дубль оформил Милан Гаич, у «Спартака» отличились Квинси Промес и экс-игрок ЦСКА Хесус Медина, забивший на 90+7 минуте игры и принесший своей команде ничейный результат.

«Спартак» после 11 туров чемпионата России занимает пятую строчку, набрав 17 очков.

Ранее ЦСКА оставил послание «Спартаку» после матча.

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