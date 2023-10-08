Экс-тренер «Реала» Зидан приехал в Мадрид

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан посетил матч девятого тура Ла Лиги между «сливочными» с «Осасуной», который завершился победой мадридской команды со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Винисиус Жуниор, Хоселу, а также Джуд Беллингем, которому удалось оформить дубль.

Зидан сейчас находится без работы.

Французский специалист тренировал мадридский «Реал» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. За это время он дважды приводил команду к чемпионскому титулу в Примере, два раза побеждал в Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА, два раза становился победителем клубного чемпионата мира и трижды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.

Также Зидан выигрывал Лигу чемпионов в качестве игрока «Реала» в 2002 году.

После девяти туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, заработав 24 очка.

Ранее сообщалось, что Зидан может возглавить французский клуб.