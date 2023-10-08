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Агент игрока ЦСКА заявил, что его клиент будет рад возможному уходу из клуба

Агент Тито: Роша будет рад возможному уходу из ЦСКА

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Маркос Тито, представитель центрального защитника ЦСКА Виллиана Роша, высказался о будущем своего подопечного. Его слова передает Sport24.

«Виллиан твердо стоит на ногах в ЦСКА. Покинет ли он клуб зимой? Он рад возможному уходу. Все будет зависеть от того, поступит ли предложение, которое всех устроит. Но на данный момент ничего нет. Пока Виллиан сосредоточен на ЦСКА», — сказал Тито.

Роша присоединился к ЦСКА 1 сентября 2022 года. Предыдущим клубом бразильского защитника был «Портимоненсе» (Португалия).

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Роша принял участие в восьми матчах команды, не отметившись результативными действиями. Два тура назад Роша был удален в матче против «Крыльев Советов» за две желтые карточки. 8 октября он сможет принять участие в матче команды против «Спартака». Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

Перед очной встречей ЦСКА и «Спартак» набрали одинаковое количество очков — по 16. Лидером чемпионской гонки продолжает оставаться «Краснодар» (27 очков).

Ранее комментатор Аксенов заявил, что Абаскаль может стать главным героем матча «Спартака» и ЦСКА.

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