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Тренер «Краснодара» одним словом описал волевую победу над «Ростовом»

Тренер «Краснодара» Ивич похвалил своих игроков за характер в матче с «Ростовом»

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IMAGO/Global Look Press

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич заявил, что испытал счастье от волевой победы команды над «Ростовом».

«Поздравляю моих ребят за характер, они показали свое качество как команда. После счета 0:2 вернуться на поле и провести так второй тайм, забить три мяча… Эмоции, которыми я могу описать этот матч, — счастье.

На самом деле нужно мыслить реалистично. Соперник в первом тайме был лучше. Это моя вина, что я не подготовил игроков. Но потом мы вышли на вторую половину, отреагировали как команда», — сказал Ивич после матча.

7 октября «Краснодар» обыграл «Ростов» со счетом 3:2. Команда Валерия Карпина после первого тайма вела со счетом 2:0. В начале второй половины встречи Эдуард Сперцян отыграл один мяч. За 10 минут до окончания матча Николай Комличенко срезал мяч в свои ворота. А уже на пятой добавленной минуте Джон Кордоба принес своей команде победу.

После 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» продолжает удерживать первое место в турнирной таблице. У команды 27 набранных очков. Вторыми идут «Крылья Советов» (21 очко). Ростовчане имеют по 10 очков с «Балтикой», которая расположилась в зоне стыковых матчей.

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