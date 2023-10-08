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Роднина предположила, в каком виде спорта еще допустят россиян после футбола

Роднина заявила, что после футбола россиян вернут и в фигурное катание

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что международные федерации начинают исправлять свои же ошибки в отношении российских спортсменов. Об этом она заявила «Рейтингу букмекеров».

«Наверное, в фигурном катании тоже стоит ожидать допуска наших юниоров, как в футболе. Международные федерации потихоньку начинают исправлять свои же ошибки. Думаю, они все прекрасно понимают, что в свое время эмоционально совершили кучу ошибок. Что касается бойкотов, то это логично, что они будут», — сказала Роднина.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские национальные команды из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе. Основная национальная команда еще не была допущена.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Ранее тренер Мишин двумя словами оценил шансы россиян вернуться на международную арену.

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