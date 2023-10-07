Ротенберга единогласно утвердили тренером сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил, что главный тренер СКА Роман Ротенберг будет наставником команды «Россия 25» на Кубке Первого канала. Слова Михайлова передает РИА Новости.

«Тренерский совет решил поддержать федерацию и принять решение, что Россию на Кубке Первого канала будет представлять сборная «Россия 25». Поскольку Роман Ротенберг ее главный тренер, то его кандидатура прошла единогласно», — сказал Михайлов.

Кубок Первого канала пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге.

Роман Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года, сменив на этом посту Валерия Брагина.

В сезоне-2022/23 СКА добрался до финала Западной конференции, где уступил ЦСКА.

После 14 сыгранных матчей СКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), имея в активе 14 очков. В последнем матче подопечные Ротенберга обыграли московское ЦСКА со счетом 3:2.

Ранее стала известна зарплата Ротенберга в СКА.