«Надо подходить с осторожностью»: Масалитин высказался о смене тренера в «Спартаке»

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Валерий Масалитин, также выступавший в составе столичного «Спартака», в комментарии «Газете.Ru» поделился размышлениями о смене главного тренера красно-белых и рассказал, как относится к возможным назначениям Станислава Черчесова и Валерия Карпина.

«Понимаете, тут сразу и не скажешь. Черчесова уволили, он появился, и сразу все разговоры — давайте туда, давайте сюда. Так не делается. Я думаю, что у руководства уже есть план «Б». Если у них выстроена схема, то надо искать тренера, который эту схему знает, потому что иначе непонятно, куда девать иностранцев, [купленных под схему Абаскаля]. В частности, Медина, Бонгонда, Промес — они играют в схему три-четыре-три. Придет, например, Черчесов, он может в эту схему играть или нет? Придет Карпин... Ну, Карпин пытается в эту схему играть, да.

Здесь надо с осторожностью подходить. Назначить можно и пригласить можно. Мое личное мнение — надо выстраивать схему развития, как это было при Константине Бескове, когда и вся школа работала, и дубль был, и основной состав играл по одной и той же схеме. Она спокойно работала и приносила плодотворный результат. А сейчас вообще не поймешь. Приходит один тренер со своей схемой, и все меняется, приходит третий, четвертый, пятый, десятый, и все со своими схемами. А как академии работать, как всем работать? Как подстраиваться? Поэтому сначала эту схему надо выстроить, а потом уже под нее приглашать тренеров», — заявил Масалитин.

«Спартак» после десяти туров чемпионата России занимает шестое место, набрав 16 баллов. В 11-м туре РПЛ красно-белые проведут домашний матч против московского ЦСКА, имеющего такое же количество очков.

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Под его руководством в прошлом сезоне РПЛ красно-белые выиграли бронзовые медали.

Ранее экс-игрок «Спартака» ответил, нужно ли увольнять Абаскаля.