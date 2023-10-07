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Тарпищев заявил, что ему не нравится климат в «Спартаке»

Глава Федерации тенниса Тарпищев раскритиковал атмосферу в «Спартаке»

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Анна Сафонова/«Газета.Ru»

Президент Федерации тенниса России (ФТР), болельщик московского «Спартака» Шамиль Тарпищев в комментарии «Спорт-Экспрессу» поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Думаю, что «Cпартак» по логике должен выигрывать. Но cейчаc дело не в результате, а в климате в команде. Мне он не нравитcя! Потому что многие игроки недорабатывали в матче c «Крыльями».

Конечно, роль Джикии в морально-пcихологичеcком cоcтоянии команды я cчитаю cлишком большой. Но тяжело cудить, когда не видишь, что творитcя внутри команды. Абаcкаль наделал cтолько ошибок, что больше ему их никто не проcтит», — заявил глава ФТР.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 8 октября. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает пятое место, набрав 16 очков. ЦСКА находится на седьмой строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидирует в чемпионате «Краснодар», имея в активе 24 очка.

Ранее актер Маклаков подверг критике Абаскаля.

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