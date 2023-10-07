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Ветеран «Спартака» отметил высокое мастерство Дзюбы

Экс-футболист Ловчев высоко оценил игру форварда «Локо» Дзюбы в матче с «Уралом»

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в своем Telegram-канале выделил игру форварда столичного «Локомотива» в матче с екатеринбургским «Уралом» (2:2) в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Отмечу Дзюбу — первый мяч забит мастерски. Там единственная была щелка, куда можно было попасть, он туда и ударил. И второй гол его — идет дальняя передача, рядом два высоких защитника, и Дзюба переигрывает в воздухе.

Артем не делает ничего лишнего на поле, он там, где будет опаcноcть. Это выcокое маcтерcтво. В первом cлучае он оказалcя там, где нужно, — и мяч cам прилетел к нему, а Артем пробил именно в открытый угол, во втором: попроcил мяч и cделал гол cвоей cкидкой», — написал Ловчев.

Дзюба в матче с «Уралом» отметился голом. Всего в текущем сезоне 35-летний форвард забил три мяча и сделал три результативные передачи в 12 играх за «железнодорожников».

В следующем туре «Локомотив» на своем поле померится силами со столичным «Динамо» (21 октября).

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