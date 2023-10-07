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«Эксперименты затянулись»: экс-игрок «Спартака» ответил, нужно ли увольнять Абаскаля

Экс-игрок «Спартака» Масалитин заявил, что Абаскаль должен доработать до зимы

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Edgar Breshchanov/Global Look Press

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Валерий Масалитин, также выступавший в составе столичного «Спартака», в комментарии «Газете.Ru» заявил, что главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю нужно дать доработать до зимней паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ), однако отметил, что все эксперименты со стартовом составом специалисту нужно было проводить до начала национального первенства.

«Понятно, что эксперименты Абаскаля затянулись. Надо это было все делать в предсезонку. Чемпионат начался, и можно было одну-две позиции, которые выпадают, усиливать, покупать кого-то. Но было куплено очень много футболистов, перебор игроков на одну позицию, к примеру, на левом фланге защиты. Но при этом команда осталась с одним боеспособным нападающим — [Александром] Соболевым, который из-за перебора желтых карточек будет пропускать игру. Поэтому, естественно, в этой ситуации надо дать Абаскалю доработать до зимней паузы, а потом уже принимать решения. Если результат будет плачевный, а терпение у руководства закончится, то могут последовать выводы. Но на сегодняшний момент самое оптимальное — это дать доработать до зимней паузы. Он приглашал футболистов под определенную схему, было очень много куплено иностранцев. Если придет другой тренер со своей схемой, со своим взглядом, который не совпадает с видением Абаскаля, то все иностранцы могут присесть на лавочку», — заявил Масалитин.

«Спартак» после десяти туров чемпионата России занимает шестое место, набрав 16 баллов. В 11-м туре РПЛ красно-белые проведут домашний матч против московского ЦСКА, имеющего такое же количество очков.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Под его руководством в прошлом сезоне РПЛ красно-белые выиграли бронзовые медали.

Ранее актер Алексей Маклаков подверг критике Абаскаля.

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