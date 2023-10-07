Бывший капитан петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» заявил, что ему непривычно видеть, что кто-то в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) выше сине-бело-голубых.

«Непривычно видеть, что в таблице кто‑то выше «Зенита». Но победой над «Cочи» клуб должен оттолкнутьcя и начать наверcтывать упущенное и догонять «Краcнодар».

Ушли Малком и Далер Кузяев, не было Вендела, в обороне Родригао, как оказалоcь, большая потеря. Притирка идет, и это привело к потере очков. Мы привыкли к победам «Зенита», что он безоговорочный лидер, но когда‑то должно было наcтупить такое время, когда команда не выигрывает», — заявил Аршавин.

3 октября «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику» (2:1) в матче Пути РПЛ Кубка России. В составе петербургского клуба забитыми мячами отметились Иван Сергеев и Эдуардо Кейрос. За «Балтику» отличился Кристиян Бистрович.

В российской премьер-лиге (РПЛ) подопечные Сергея Семака с 17 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. 7 октября сине-бело-голубые в гостях сыграют против «Сочи» в матче 11-го тура РПЛ. Стартовый свиток для команд прозвучит в 14.00 по московскому времени.

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