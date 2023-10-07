Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Орлов объяснил неудачи «Зенита»

Комментатор Орлов заявил, что в этом сезоне у «Зенита» что-то потерялось

close
100%
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что у петербургского «Зенита» нет свежести. Своим мнением он поделился со Sport24.

«У «Зенита» что-то потерялоcь, что-то произошло. Может это даже яма физичеcких возможноcтей футболиcтов. C «Балтикой» cвежим выглядел только Мантуан. И еще мне понравилcя вратарь, Адамов.

У «Зенита» нет cвежеcти. C «Балтикой» играли очень натужно. Бывает такое, что вcя команда проcедает. Плюc, видимо, Малком был единcтвенным, кто мог приcтрунить Клаудиньо. А cейчаc он как на вольных хлебах. Да, он много импровизирует, вольный cтрелок. Но узда ему вcе равно нужна. Любая импровизация должна быть запланирована и оправдана», — заявил Орлов.

3 октября «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику» (2:1) в матче Пути РПЛ Кубка России. В составе петербургского клуба забитыми мячами отметились Иван Сергеев и Эдуардо Кейрос. За «Балтику» отличился Кристиян Бистрович.

В российской премьер-лиге (РПЛ) подопечные Сергея Семака с 17 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. 7 октября сине-бело-голубые в гостях сыграют против «Сочи» в матче 11-го тура РПЛ.

Ранее Черчесов высказался о возможном назначении в «Спартак».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий