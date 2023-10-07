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Теннисист Медведев одержал 60-ю победу в сезоне

Теннисист Медведев вышел в третий круг на турнире в Шанхае

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REUTERS/Shannon Stapleton

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над Кристьяном Гарином во втором круге «Мастерса» в Шанхае, призовой фонд которого составляет 8,8 млн долларов.

Встреча продолжалась 1 час и 32 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:3. Для Медведева это 60-я победа в сезоне-2023. В матче третьего круга турнира он сыграет с американцем Себастьяном Кордой.

Медведев является действующим обладателем титула в Шанхае. Он завоевал его еще в 2019 году. В следующие годы соревнования в Китае не проводились.

27-летний Медведев занимает третье место в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP), в прошлом году он 16 недель был первой ракеткой мира. В его активе 20 побед на турнирах под эгидой ATP. В нынешнем сезоне Медведев восемь раз выходил в финалы соревнований ATP и завоевал пять титулов.

Лучшим результатом Даниила Медведева на турнирах Большого шлема являетcя победа на US Open в 2021 году. В том же году в cоcтаве команды Роccии Медведев выиграл Кубок Дэвиcа и Кубок ATP.

4 октября россиянин проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира в Пекине.

Ранее Тарпищев объяснил поражение Медведева в финале турнира в столице Китая.

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