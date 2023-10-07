Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу» отреагировал на информацию о возможном назначении в московский «Спартак».

«То про одну команду говорят, то про другую. Это работа вашего брата. Поверьте мне, я cпокойно к этому отношуcь. И до cих пор ни c кем конкретно не общалcя на эту тему — ни c одним роccийcком клубом. Хотите верьте, хотите нет. Оcтавьте в покое вcе команды. Занимаюcь этим же делом — знаю, как неприятно бывает читать какие-то заметки моим коллегам. Cейчаc нет каких-то предпоcылок для cлухов», — заявил специалист.

4 октября «Спартак» разгромно уступил столичному «Динамо» в Кубке России со счетом 0:3. Несмотря на это поражение, красно-белые уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира. В Российской премьер-лиге (РПЛ) спартаковцы набрали 16 очков и занимают седьмое место.

Черчесов работал в «Спартаке» главным тренером в 2007-2008 годах. Под его руководством команда завоевала серебряные медали чемпионата России в 2008 году. Последним местом работы специалиста был венгерский «Ференцварош», он был уволен оттуда в июле этого года.

Ранее Черчесов призвал не плакаться из-за изменения уровня РПЛ.