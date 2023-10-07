Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Черчесов высказался о возможном назначении в «Спартак»

Тренер Черчесов заявил, что сейчас нет предпосылок для слухов о его назначении

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу» отреагировал на информацию о возможном назначении в московский «Спартак».

«То про одну команду говорят, то про другую. Это работа вашего брата. Поверьте мне, я cпокойно к этому отношуcь. И до cих пор ни c кем конкретно не общалcя на эту тему — ни c одним роccийcком клубом. Хотите верьте, хотите нет. Оcтавьте в покое вcе команды. Занимаюcь этим же делом — знаю, как неприятно бывает читать какие-то заметки моим коллегам. Cейчаc нет каких-то предпоcылок для cлухов», — заявил специалист.

4 октября «Спартак» разгромно уступил столичному «Динамо» в Кубке России со счетом 0:3. Несмотря на это поражение, красно-белые уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира. В Российской премьер-лиге (РПЛ) спартаковцы набрали 16 очков и занимают седьмое место.

Черчесов работал в «Спартаке» главным тренером в 2007-2008 годах. Под его руководством команда завоевала серебряные медали чемпионата России в 2008 году. Последним местом работы специалиста был венгерский «Ференцварош», он был уволен оттуда в июле этого года.

Ранее Черчесов призвал не плакаться из-за изменения уровня РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий