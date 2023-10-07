Семеро россиян попали в топ-50 лучших игроков НХЛ

Семеро россиян попали в список 50 лучших игроков перед стартом сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии TSN. Об этом сообщается на сайте телеканала.

В топ-10 попал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который занял восьмое место. Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов расположился на 12-й строчке, вратарь «Тампа» Андрей Василевский — на 19-й, голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин — на 20-й, вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин — на 26-й, форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин — на 30-й, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — на 33-й.

Топ-10 рейтинга TSN

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»).

3. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»).

4. Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»).

5. Остон Мэттьюс (»Торонто Мейпл Лифс»).

6. Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»);

7. Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»).

8. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

9. Джек Хьюз («Нью-Джерси Девилз»).

10. Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»).

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября по московскому времени. В первый день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампой», а «Чикаго Блэкхоукс» — с «Питтсбургом».

Всего следующий сезон будет включать в себя 1312 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, который завершится 19 апреля по московскому времени. Кубок Стэнли 2023 года выиграл «Вегас».

Ранее тренер «Тампы» признался, что у него чуть не остановилось сердце из-за Кучерова.