Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Семеро россиян попали в топ-50 лучших игроков НХЛ

Семь российских хоккеистов вошли в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии TSN

close
100%
NHL

Семеро россиян попали в список 50 лучших игроков перед стартом сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии TSN. Об этом сообщается на сайте телеканала.

В топ-10 попал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который занял восьмое место. Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов расположился на 12-й строчке, вратарь «Тампа» Андрей Василевский — на 19-й, голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин — на 20-й, вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин — на 26-й, форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин — на 30-й, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — на 33-й.

Топ-10 рейтинга TSN

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»).
3. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»).
4. Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»).
5. Остон Мэттьюс (»Торонто Мейпл Лифс»).
6. Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»);
7. Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»).
8. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
9. Джек Хьюз («Нью-Джерси Девилз»).
10. Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»).

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября по московскому времени. В первый день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампой», а «Чикаго Блэкхоукс» — с «Питтсбургом».

Всего следующий сезон будет включать в себя 1312 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, который завершится 19 апреля по московскому времени. Кубок Стэнли 2023 года выиграл «Вегас».

Ранее тренер «Тампы» признался, что у него чуть не остановилось сердце из-за Кучерова.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий