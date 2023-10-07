Тренер сборной России призвал дать Захаряну время на адаптацию в Испании

Тренер сборной России по футболу Виктор Онопко считает, что футболисту испанского «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну нужно дать время на адаптацию в новом чемпионате, передает «Чемпионат».

«Ему пока тяжело в плане адаптации, плюс переболел коронавирусом. Если вначале он хотя бы на замену выходил, то сейчас не получает должных минут. Ему надо дать время на адаптацию к испанскому футболу», — сказал Онопко.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против с «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге три матча, не отметившись результативными действиями. Во всех играх он появлялся на замену. В Лиге чемпионов россиянин еще не выходил на поле.

«Реал Сосьедад» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает шестое место, набрав 15 очков.

Ранее в Испании заявили, что Захаряну будет тяжело в «Сосьедаде».