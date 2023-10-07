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Звезда мадридского «Реала» недоволен положением в клубе

Тренер «Реала» Анчелотти: Модрич недоволен малым игровым временем в клубе

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Albert Gea/Reuters

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что футболист Лука Модрич недоволен тем, что получает мало игрового времени, передает 90min.

«Модрич недоволен, потому что не получает много игрового времени. Но он очень мотивирован и всегда хочет помочь команде. Он играет важную роль в нашей команде, в раздевалке», — сказал Анчелотти.

Модрич выступает за «Реал» уже 13-й год. В прошлом сезоне хорватский футболист отыграл 51 матч за испанскую команду во всех турнирах. Контракт полузащитника с «Реалом» рассчитан до конца следующего сезона.

В текущем сезоне Модрич лишь дважды выходил в основном составе «Реала» в чемпионате Испании.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает первое место, набрав 21 очко. Второе место занимает каталонская «Барселона», имея в активе 20 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Жирона» (19).

В следующем туре подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Осасуной». Встреча состоится 7 октября.

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