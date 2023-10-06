Американец заявил о желании представлять Россию в МОК

Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд заявил о желании представлять Россию в Международном олимпийском комитете (МОК). Его слова передает «Спорт День За Днем».

«Не думал ли я о том, чтобы представлять Россию в МОК и бороться за права российских спортсменов? Да, я обратился непосредственно в Олимпийский комитет России и Министерство спорта, чтобы обсудить этот вопрос. Пока решения нет», — сказал Уайлд.

В 2012 году американец Вик Уайлд получил российское гражданство, после чего стал выступать за Россию. Решением Международной федерации лыжного спорта (FIS) российские сноубордисты на данный момент отстранены от участия в мировых первенствах и Олимпиадах.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее в МОК отреагировали на включение в состав ОКР представительств новых регионов России.