НОК Украины просит МОК применить санкции к Олимпийскому комитету России

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт попросил главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха отреагировать на ситуацию с Олимпийским комитетом России (ОКР). Заявление Гутцайта опубликовала пресс-служба НОК Украины. НОК Украины попросил Томаса Баха отреагировать на ситуацию с ОКР.

В состав ОКР вошли представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«НОК Украины обращается к вам, господин Бах, с просьбой вынести вопрос о данном нарушении на следующее заседание Исполкома МОК и рассмотреть санкции, установленные Олимпийской хартией, за столь грубое нарушение принципов и основ олимпийского движения», — заявил Гутцайт.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала заявление ОКР по поводу возможной поездки российских спортсменов в Париж для участия в Олимпиаде-2024.