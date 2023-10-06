ОКР подал в суд на МОК из-за задолженности

Олимпийский комитет России (ОКР) подал в швейцарский суд на Международный олимпийский комитет (МОК) из-за имеющейся задолженности. Об этом рассказал гендиректор ОКР Владимир Сенглеев РИА Новости.

«МОК нам должен деньги, он не перечислил нашу долю по маркетинговой программе «Топ-10» — $3,71 млн мы не получили 31 декабря 2022 года. И в этом году у нас был платеж больше 5 млн. Сейчас подали иск в швейцарский суд», — сказал Сенглеев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее ОКР отказался участвовать в генассамблее Европейских олимпийских комитетов.