Призерка Игр объяснила поражение Кудерметовой от Гауфф эйфорией и усталостью

Российская теннисистка, экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Надежда Петрова высказалась о поражении Вероники Кудерметовой от американки Коко Гауфф на турнире в Пекине. В беседе с «Газетой.Ru» Петрова заметила, что Кудерметова не успела восстановиться после победы на турнире в Токио.

«В принципе, поражение Кудерметовой от Гауфф можно назвать ожидаемым. Опытные игроки, которые могут выигрывать турнир за турниром, способны переключиться и настроиться на новый турнир. А победа Кудерметовой в Токио — второй ее титул, достаточно большой. Думаю, что она еще находится в эйфории, довольная этим результатом. Перелет в другую страну — смена климата, кортов, мячей. Быстро перестроиться сложно, к тому же, она попала на очень сильную соперницу, победительницу US Open. И не надо забывать, что на корте тратится много физических сил, эмоциональных. После турнира происходит перезагрузка. Как быстро может игрок перестроиться, зависит от индивидуальных качеств спортсмена.

Но она все равно большая молодец, что выиграла в Токио. У меня была похожая ситуация, когда я победила на турнире в Японии, потом был перелет, я в первом же круге нового турнира попала на лучшую теннисистку Китая Ли На. К тому же, у меня была небольшая травма. И я тогда тоже уступила, потому что была физическая и эмоциональная усталость», — рассказала Петрова.

Гауфф обыграла Кудерметову со счетом 7:6 (7:5), 6:2. При этом в первой партии Кудерметова отыгралась со счетом 0:3 и имела тройной сетбол на своей подаче.

Ранее теннисистка Пивоварова не удивилась поражению Кудерметовой в Пекине.