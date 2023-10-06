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Быстров о приглашении Черчесова и Карпина в «Спартак»: один из них точно готов побежать туда

Экс-футболист Быстров заявил, что прекрасно знает Черчесова и Карпина

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в интервью «Спорт-Экспрессу» оценил возможное приглашение на пост главного тренера московского «Спартака» Станислава Черчесова или Валерия Карпина.

«Я работал в «Спартаке» и с Черчесовым, и с Карпиным, прекрасно знаю их. Стоит им туда идти? Думаю, один из них точно готов не то что пойти — побежать в «Спартак»! Кто? Давайте без фамилий. А второй будет еще думать», — заявил Быстров.

Нынешний главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль возглавил красно-белых перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне спартаковцы под его руководством стали третьими в чемпионате России.

4 октября «Спартак» разгромно уступил столичному «Динамо» в Кубке России со счетом 0:3. Несмотря на это поражение, красно-белые уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира. В Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые набрали 16 очков и занимают седьмое место.

Ранее Быстров раскритиковал форму форварда «Спартака».

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Футбол. Чемпионат России
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