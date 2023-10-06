Бывший футболист сборной России Владимир Быстров оценил риски для московского «Спартака» от потери форварда Александра Соболева в предстоящем матче против ЦСКА. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Еcли cмотреть на форму Cоболева в поcледних матчах, то ему лучше продолжать cтримить. Ощущение, что он хочет cтать блогером. Cейчаc это модно в нашем футбольном cообщеcтве. Каждый выбирает cвой путь: кто-то продолжает уcердно работать на тренировках, а кто-то cадитcя за компьютер и раccказывает, какой он великий», — заявил Быстров.

Соболев пропустит матч с ЦСКА из-за перебора желтых карточек. Встреча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится 8 октября, начало в 19.00 по московскому времени.

26-летний нападающий в текущем сезоне провел за «Спартак» 10 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. Красно-белые после десяти туров занимают седьмое место в чемпионате России, набрав 16 очков.

Ранее экс-тренер «Спартака» сравнил московский клуб с пианино.