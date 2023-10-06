Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Быстров о футболисте «Спартака»: ощущение, что он хочет стать блогером

Экс-футболист Быстров раскритиковал форму форварда «Спартака» Соболева

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров оценил риски для московского «Спартака» от потери форварда Александра Соболева в предстоящем матче против ЦСКА. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Еcли cмотреть на форму Cоболева в поcледних матчах, то ему лучше продолжать cтримить. Ощущение, что он хочет cтать блогером. Cейчаc это модно в нашем футбольном cообщеcтве. Каждый выбирает cвой путь: кто-то продолжает уcердно работать на тренировках, а кто-то cадитcя за компьютер и раccказывает, какой он великий», — заявил Быстров.

Соболев пропустит матч с ЦСКА из-за перебора желтых карточек. Встреча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится 8 октября, начало в 19.00 по московскому времени.

26-летний нападающий в текущем сезоне провел за «Спартак» 10 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. Красно-белые после десяти туров занимают седьмое место в чемпионате России, набрав 16 очков.

Ранее экс-тренер «Спартака» сравнил московский клуб с пианино.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий