Тренер «Тампы» признался, что у него чуть не остановилось сердце из-за Кучерова

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) »Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер заявил, что у него чуть не остановилось сердце, когда он увидел повреждение российского форварда команды Никиты Кучерова. Слова Купера приводит журналистка Габби Ширли в Х.

«Думаю, он поскользнулся, потерял равновесие. У меня чуть не остановилось сердце, но думаю, что все будет в порядке», — заявил тренер.

В ночь на 6 октября по московскому времени Тампа» уступила в предсезонной встрече «Флориде Пантерз» (3:6), Кучеров отметился голом и результативной передачей. На последней минуте игры российский хоккеист оступился, ударился о борт и упал на лед. Ему оказали помощь, после чего он отправился сразу в раздевалку.

В минувшем сезоне Кучеров провел 82 игры в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись 30 заброшенными шайбами и 82 результативными передачами. В плей-офф россиянин сыграл шесть матчей (1+5). Его команда уступила в 1/8 финала Кубка Стэнли «Торонто Мейпл Лифс».

В первом матче нового сезона «Тампа» сыграет против «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоится 11 октября. Команды выйдут на площадку в 0:30 (мск).

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