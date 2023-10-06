Тренер сборной России рассказал о хорошем сигнале со стороны ФИФА и УЕФА

Тренер сборной России Виктор Онопко поддержал инициативу Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о возвращении юношеских сборных на международные турниры. Своим мнением он поделился с «Чемпионатом».

«Это хороший, правильный знак и для футбола, и для всего нашего спорта. Спорт, футбол всегда идут на благо мира и никогда не несут вреда. У СССР, России большая история в футболе. Наших ребят помнят в Италии, Испании, Англии, Германии. Считаю, что УЕФА с ФИФА подали России хороший сигнал. Если есть возможность, надо возвращаться, для начала хотя бы юношам», – заявил специалист.

ФИФА и исполком УЕФА допустили до участия в соревнованиях под своей эгидой российские национальные команды из футболистов не старше 17 лет. Предполагается, что свои матчи мужские и женские сборные будут проводить без гимна, флага и не на территории России.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С того момента команды проводят только товарищеские матчи.

Ранее экс-президент РФС заявил, что ФИФА занимается глупостью.