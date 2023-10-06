Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тренер сборной России рассказал о хорошем сигнале со стороны ФИФА и УЕФА

Тренер Онопко заявил, что России нужно возвращаться на международную арену

close
100%
Global Look Press

Тренер сборной России Виктор Онопко поддержал инициативу Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о возвращении юношеских сборных на международные турниры. Своим мнением он поделился с «Чемпионатом».

«Это хороший, правильный знак и для футбола, и для всего нашего спорта. Спорт, футбол всегда идут на благо мира и никогда не несут вреда. У СССР, России большая история в футболе. Наших ребят помнят в Италии, Испании, Англии, Германии. Считаю, что УЕФА с ФИФА подали России хороший сигнал. Если есть возможность, надо возвращаться, для начала хотя бы юношам», – заявил специалист.

ФИФА и исполком УЕФА допустили до участия в соревнованиях под своей эгидой российские национальные команды из футболистов не старше 17 лет. Предполагается, что свои матчи мужские и женские сборные будут проводить без гимна, флага и не на территории России.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С того момента команды проводят только товарищеские матчи.

Ранее экс-президент РФС заявил, что ФИФА занимается глупостью.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий