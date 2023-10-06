Почетный президент РФС заявил, что ФИФА занимается глупостью

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал решение Международной федерации футбола (ФИФА) провести чемпионат мира 2030 года сразу в шести странах, передает «Матч ТВ».

«В ФИФА занимаются глупостью, сделав такой чемпионат мира. Футбольной семьи там не будет, а лететь 10 тыс. км ради одной игры — это же чушь», — сказал Колосков.

Примут турнир Испания, Португалия и Марокко, но первые три матча чемпионата состоятся в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Так, Международная федерация футбола (ФИФА) хочет отдать дань памяти столетию первого чемпионата мира, который прошел на полях Уругвая.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финальном матче одолела национальную команду Франции в серии пенальти.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Национальная команда проводила только товарищеские матчи. В октябре россияне сыграют с Камеруном и Кенией.

Ранее сообщалось, что ФИФА допустит юношеские сборные России до чемпионатов мира.