В Испании заявили, что Захаряну будет тяжело в «Сосьедаде»

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о переходе российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад». Слова Рианчо передает «РБ Спорт».

«Академия «Сосьедада» — одна из лучших в Испании. Эта школа выпускает много талантливых игроков, многие из которых продолжают карьеру в главной команде. Поэтому конкуренция за место в составе «Реал Сосьедада» всегда сумасшедшая. Захаряну будет тяжело попасть и закрепиться в стартовом составе, но все в его руках», — сказал Рианчо.

25 сентября в клубе сообщили, что Захарян заразился коронавирусом.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против с «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге три матча, не отметившись результативными действиями. Во всех играх он появлялся на замену. В Лиге чемпионов россиянин еще не выходил на поле.

Ранее бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов выразил мнение, что Захарян может повторить судьбу Алексея Миранчука в «Аталанте».