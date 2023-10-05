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Игрок «Динамо»: только в России принято обсуждать чужие зарплаты, это наш менталитет

Вратарь «Динамо» Лещук: только в России принято обсуждать чужие зарплаты

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Голкипер московского футбольного клуба «Динамо» Игорь Лещук раскритиковал россиян за обсуждение доходов других людей. Слова Лещука передает «РБ Спорт».

«В США все зарплаты открыты и там люди зарабатывают большие деньги – и ничего в этом плохого нет. Только в России принято обсуждать чужие зарплаты и говорить, что мы зарабатываем незаслуженно много. Ну, придите, встаньте на это же место и начните зарабатывать столько же.

В России принято так: люди, которые добились чего-то меньше, любят обсуждать тех, кто добился большего. Это наш менталитет, который мне не нравится», — сказал Лещук.

Лещук является воспитанником бело-голубых и дебютировал за основную команду в 2017 году.

В этом сезоне 27-летний вратарь не провел в Российской премьер-лиге ни одной игры. Лещук появлялся только в матчах Кубка России. Он участвовал в четырех играх из пяти возможных, пропустив восемь мячей.

4 октября «Динамо» разгромило «Спартак» в Кубке России со счетом 0:3. Голами отметились Фомин, Бителло и Зазвонкин. Несмотря на это поражение, красно-белые уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что Лещук разместил свой баннер на Таймс-сквер за $500.

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