Игрок «Динамо»: только в России принято обсуждать чужие зарплаты, это наш менталитет

Голкипер московского футбольного клуба «Динамо» Игорь Лещук раскритиковал россиян за обсуждение доходов других людей. Слова Лещука передает «РБ Спорт».

«В США все зарплаты открыты и там люди зарабатывают большие деньги – и ничего в этом плохого нет. Только в России принято обсуждать чужие зарплаты и говорить, что мы зарабатываем незаслуженно много. Ну, придите, встаньте на это же место и начните зарабатывать столько же.

В России принято так: люди, которые добились чего-то меньше, любят обсуждать тех, кто добился большего. Это наш менталитет, который мне не нравится», — сказал Лещук.

Лещук является воспитанником бело-голубых и дебютировал за основную команду в 2017 году.

В этом сезоне 27-летний вратарь не провел в Российской премьер-лиге ни одной игры. Лещук появлялся только в матчах Кубка России. Он участвовал в четырех играх из пяти возможных, пропустив восемь мячей.

4 октября «Динамо» разгромило «Спартак» в Кубке России со счетом 0:3. Голами отметились Фомин, Бителло и Зазвонкин. Несмотря на это поражение, красно-белые уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что Лещук разместил свой баннер на Таймс-сквер за $500.