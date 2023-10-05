Российский футболист разместил свой баннер на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал, почему разместил свой баннер на Таймс-сквер в Нью-Йорке (США). Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Дорого? Да. Деньги имеются. Таймс-сквер — известная площадь, всем известна. Не знаю, но он висел на протяжении дня. Я сделал фотографию, кайфанул. В 500 долларов мне это обошлось. Мой баннер на Таймс-сквер появлялся каждый час по минуте в течение суток. Раскритиковали за это? Да пусть критикуют. Люди сидят дома, и, видимо, им нечего делать», — сказал Лещук.

Лещук является воспитанником бело-голубых и дебютировал за основную команду в 2017 году.

В этом сезоне 27-летний вратарь не провел в Российской премьер-лиге ни одной игры. Лещук появлялся только в матчах Кубка России. Он участвовал в четырех играх из пяти возможных, пропустив восемь мячей.

4 октября «Динамо» разгромило «Спартак» в Кубке России со счетом 0:3. Голами отметились Фомин, Бителло и Зазвонкин. Несмотря на это поражение, красно-белые уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

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