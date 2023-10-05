У призера ОИ из России разбили и обокрали машину, подаренную Путиным

Машину баскетболиста Кирилла Писклова разбили и обокрали в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Перехват. Канал о баскетболе».

Как утверждает источник, злоумышленник камнем разбил заднее стекло BMW X3, которую он получил за участие в Олимпийских играх в Токио, и вытащил из машины колонку. Сигнализации в автомобиле не было, она была штатной. Инцидент произошел 4 октября рядом с домом Писклова. Он уже написал заявление в полицию. Ущерб оценивается в 100 тысяч рублей.

«Машина стояла четыре дня на этом месте, ее никто не трогал. Мы были на выезде. Пока никаких подозрений у меня нет, может, кому-то не понравилась наша победа над «Зенитом». Об этой машине на Урале многие знают, мне ее подарил Путин, на ней написано: «Olympic Silver Tokyo 2020», — сказал Писклов.

27-летний Писклов в составе сборной России на Олимпиаде в Токио дошел до финала баскетбольного турнира 3х3, уступив команде из Латвии. Также в его активе золото Европейских игр 2019 года. С 2020-го Писклов выступает за «Уралмаш».

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