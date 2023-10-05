Бывший тренер «Спартака» ответил отказом на предложение вернуться в команду

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал о том, что сейчас не может вернуться в московский клуб из-за того, что занят другой деятельностью. Его слова передает «Матч ТВ».

«Возглавить «Спартак», если Абаскаля уволят? Сейчас я недоступен для работы. Я назначен генеральным директором муниципального спортивного института города Сантандер», — сказал Рианчо.

В 2018 году Рианчо перешел на работу в московский «Спартак», где стал ассистентом Массимо Карреры. 22 октября 2018 года, после увольнения Карреры со своего поста, Рианчо был назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера. Всего у руля команды он провел шесть матчей. В ноябре этого же года он покинул «Спартак» после назначения Олега Кононова на эту должность.

4 октября «Спартак» разгромно уступил «Динамо» в Кубке России со счетом 0:3. Голами отметились Фомин, Бителло и Зазвонкин. Несмотря на это поражение, красно-белые уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4 в рамках чемпионата России.

Ранее экс-спортдиректор «Спартака» заявил, что Абаскаль не понимает, что делает.