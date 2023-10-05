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Салихова о «Спартаке»: раньше был один Каттани, теперь весь «Лукойл»

Салихова заявила, что Каттани бы не довел «Спартак» до нынешнего положения

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что бывший спортивный директор красно-белых Лука Каттани не довел бы команду до таких результатов. Своим мнением она поделилась с РИА Новости.

«Вопроcы (об отcтавке) надо задавать cпортивному директору. Раньше был один Лука (Каттани), теперь веcь «Лукойл». Лука не довел бы такой cитуации», — cказал Cалихова.

4 сентября красно-белые проиграли столичному «Динамо» (0:3) в матче пятого тура группового этапа Кубка России. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

В последнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Абаскаля также с разгромным счетом проиграли самарским «Крыльям Советов» (0:4). После 10 матчей спартаковцы набрали 16 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее Губерниев заявил, что Абаскаля нужно увольнять как можно быстрее.

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