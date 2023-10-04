Экс-тренер сборной России ответил на вопрос о возможном чемпионстве «Краснодара»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что после десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) невозможно предсказать итоговую турнирную таблицу чемпионата.

По его мнению, лидирующий на данную минуту «Краснодар» вполне может выиграть золотые медали, однако петербургский «Зенит» будет делать все для того, чтобы победить в РПЛ в шестой раз подряд



«Я верю, что мы увидим новую команду в новом обличии, но будет ли она чемпионом — мне сложно сказать. Как бы то ни было, «Зенит» найдет ресурсы и возможности для того, чтобы побороться за возвращение на лидирующую строчку. Все, что будет с «Краснодаром» в случае их победы — это будет большое завоевание для всех любителей нашего футбола», — заявил Игнатьев.

После 10 туров в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», имея в активе 24 очка. «Крылья Советов» набрали 21 очко и идут на второй позиции, а «Локомотив» располагается на третьем месте (18).

Ранее экс-форвард ЦСКА Валерий Масалитин назвал «Факел» и «Сочи» главными разочарованиями РПЛ.