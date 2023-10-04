Легенда ЦСКА назвал две команды-разочарования в РПЛ

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что воронежский «Факел» и «Сочи» являются главными разочарованиями прошедшей трети сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По его мнению, эти две команды выступают заметно ниже ожиданий.

«Здесь не надо быть оригинальным — «Сочи» и «Факел». «Сочи» совсем недавно еще второе место занимал, серебряные медали выигрывал, а сейчас вообще безобразие творится. Непонятно что с командой происходит, очень нехорошая ситуация, это чувствуется на поле. А у «Факела» вроде бы и игра была, но почему-то все развалилось и ничего нет. Хотя у нас чемпионат такой — может за два тура все поменяться. Может «Факел» вполне преобразиться, и «Сочи», а вместо них какие-нибудь новые разочарования появятся. Но, на текущем отрезке, именно эти две команды проявили себя менее ярко», — заявил Масалитин.

«Факел» после 10 туров занимает 14-е место, имея в активе 8 очков. Сочинцы с шестью баллами замыкают турнирную таблицу чемпионата России.

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