Экс-игрок «МЮ» Канчельскис считает, что «Спартаку» не надо менять тренера

Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что сейчас «Спартаку» не нужно делать изменений на тренерском мостике, передает Legalbet.

«Я не вхожу в совет директоров «Спартака». «Спартак» — уникальная команда. У них может все решиться в любой момент. Думаю, что сейчас нет смысла делать какие-либо изменения», — сказал Канчельскис.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

После этого поражения в СМИ появилось сразу несколько кандидатов на замену Гильермо Абаскалю: Станислав Черчесов, Валерий Карпин и Владимир Ивич.

«Спартак» занимает в турнирной таблице пятое место, набрав 16 очков. «Ростов» располагается на 12-м месте, имея в активе десять баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (24).

Ранее звезда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассказал, как футбольному «Спартаку» прийти к успеху.