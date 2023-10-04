Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Динамо» и «Спартак» объявили составы на матч Кубка России

Джикия попал в стартовый состав «Спартака» на матч с «Динамо» в Кубке России

close
100%
Shutterstock

4 октября на «ВТБ Арене» пройдет матч пятого тура Пути РПЛ Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком». Начало встречи — в 16:45 по московскому времени. Команды уже объявили стартовые составы.

«Динамо»: Лещук, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Бессмертный, Кутицкий, Фомин, Бителло, Гладышев, Лесовой, Смолов.

«Спартак»: Максименко, Маслов, Чернов, Джикия, Рябчук, Умяров, Пруцев, Игнатов, Мелешин, Медина, Зиньковский.

Встречу обслужит бригада судей под руководством Владимира Москалева.

«Спартак» после четырех матчей группового этапа занимает первое место (12 очков). Красно-белые уже обеспечили себе выход в плей-офф. Подопечные Гильермо Абаскаля одержали четыре победы. «Динамо» идет на втором месте, набрав пять очков. Столько же баллов в активе «Краснодара», два очка у «Пари Нижний Новгород».

4 октября свой матч провели «Крылья Советов». Команда из Самары разгромно уступила грозненскому «Ахмату» со счетом 0:3 и потеряла шансы на выход в плей-офф. Ранее этой возможности уже лишился казанский «Рубин», проигравший 3 октября «Уралу», — 0:2.

Стоит отметить, что в сезоне-2022/23 клубы из Медиалиги впервые приняли участие в розыгрыше Кубка России. В этом сезоне 2DROTS выбыл в четвертом раунде, а «Амкал» — во втором.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Спартака» покинул пост главного тренера клуба второй лиги.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий