В Бельгии прокомментировали решение УЕФА допустить юношеские сборные России

Королевская футбольная ассоциация Бельгии отреагировала на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустить сборные России до 17 лет. Слова представителя организации цитирует ТАСС.

«Мы понимаем позицию УЕФА о том, что детей не следует наказывать за действия взрослых, и считаем стремление привлечь как можно больше молодых людей к участию в нашем виде спорта похвальным. Однако отстранение российских команд от международных соревнований стало четким сигналом УЕФА. Частичная отмена этого решения является знаковым выбором, учитывая геополитический контекст», — сказали в организации.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Национальная команда проводила только товарищеские матчи. В октябре россияне сыграют с Камеруном и Кенией.

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