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В Бельгии прокомментировали решение УЕФА допустить юношеские сборные России

В Бельгии назвали знаковым решение УЕФА о допуске сборных России до 17 лет

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РИА Новости

Королевская футбольная ассоциация Бельгии отреагировала на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустить сборные России до 17 лет. Слова представителя организации цитирует ТАСС.

«Мы понимаем позицию УЕФА о том, что детей не следует наказывать за действия взрослых, и считаем стремление привлечь как можно больше молодых людей к участию в нашем виде спорта похвальным. Однако отстранение российских команд от международных соревнований стало четким сигналом УЕФА. Частичная отмена этого решения является знаковым выбором, учитывая геополитический контекст», — сказали в организации.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Национальная команда проводила только товарищеские матчи. В октябре россияне сыграют с Камеруном и Кенией.

Ранее стало известно, где пройдет Евро-2028.

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