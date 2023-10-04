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Стало известно, где пройдет Евро-2028

УЕФА: Великобритания и Ирландия примут у себя Евро-2028

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Dado Ruvic/Reuters

Великобритания и Ирландия примут у себя чемпионат Европы 2028 года. Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В списке претендентов на проведение Евро помимо Великобритании и Ирландии была Турция, однако страна отказалась от своей заявки. Официально решение будет ратифицировано 10 октября в Ньоне (Швейцария). Россия также подавала свою заявку на проведение турнира, но выбыла из конкурса из-за отстранения.

Предполагалось, что Евро-2028 станет первым в истории турниром с участием 32 команд, но в январе 2023 года УЕФА принял решение оставить 24 команды в финальной части турнира.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С начала года сборная России провела четыре товарищеских матча с командами из Азии: Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. 12 сентября национальная команда сыграла вничью с Катаром — 1:1.

Ранее экс-министр спорта РФ призвал европейских чиновников перестать быть трусами.

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