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Капризов о новом сезоне в НХЛ: я чрезвычайно голоден, собираюсь показать себя

Капризов рассчитывает на выход в плей-офф НХЛ по итогам сезона

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Bob Frid/USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов назвал целью команды на сезон — выход в плей-офф Кубка Стэнли. Его слова передает официальный сайт лиги.

«Я сохраняю спокойствие, но, конечно, чрезвычайно мотивирован, чрезвычайно голоден, и огонь внутри меня горит. Каждый год вы учитесь на своих ошибках. Вы принимаете эти потери и учитесь на них. Вы пытаетесь стать лучше.

Я не большой любитель гадать или заранее определять ожидания. Я собираюсь показать себя и сделать все, что в моих силах, и я ожидаю, что команда сделает то же самое, покажет все лучшее, на что способна», — сказал Капризов.

В минувшем сезоне в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» в 1/8 финала уступила в серии 2:4 «Даллас Старз». Капризов принял участие во всех шести матчах серии, отметившись лишь одной заброшенной шайбой.

Всего в регулярном чемпионате НХЛ российский нападающий провел за «Миннесоту» 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач. Он стал пятым по результативности россиянином после Овечкина, Малкина, Панарина и Кучерова. Около месяца Капризов пропустил из-за травмы.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» победил «Бостон» благодаря двум передачам Кузнецова.

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Хоккей. НХЛ
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