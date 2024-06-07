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США не планируют отправлять военных на Украину в будущем

Белый дом: отказ США от отправки своих военнослужащих на Украину сохранится

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Ahn Young-joon/AP

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что отказ Соединенных Штатов от отправки своих военнослужащих на Украину сохранится и в будущем независимо от решений Франции. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что президент США и главнокомандующий Джо Байден высказал свою точку зрения, о которой известно — на Украине не будет американских военных для участия в боевых действиях.

Он добавил, что эскалация российско-украинского конфликта, а также вовлечение в него США потенциально имели бы катастрофические последствия для всей Европы.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не находится в состоянии войны с Российской Федерацией.

Накануне руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал решение властей Франции об отправке истребителей Mirage 2000-5 на Украину. По его мнению, это увеличивает риск начала мировой войны. Политик подчеркнул, что Макрон обирает армию страны ради военной помощи Киеву.

Ранее Байден попросил прощения у Зеленского.

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