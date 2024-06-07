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У добавок для улучшения сна нашли неожиданный полезный эффект

JAMA: добавки с мелатонином снижают риск развития возрастного заболевания глаз

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Shutterstock

Ученые из Медицинской школы при Университете Кейс Вестерн Резерв (США) обнаружили, что употребление мелатонина в добавках снижает риск развития возрастной макулярной дегенерации (ВМД), часто приводящей к ухудшению зрения. Результаты исследования опубликованы в JAMA Ophthalmology.

В рамках исследования группа ученых проанализировала истории болезни 200 тысяч пожилых добровольцев в период с 2008 по 2023 год. Они обнаружили, что у участников в возрасте 50 лет и старше, которые регулярно принимали добавки для улучшения сна с мелатонином, реже развивалась возрастная макулярная дегенерация. Это возрастное заболевание, при котором происходит поражение центральной области сетчатки глаза (макулы). Прогрессирование ВМД приводит к потере центрального зрения.

Также выяснилось, что у многих испытуемых, которые начали принимать добавки с мелатонином после развития ВМД, зрение ослабевало медленнее.

Мелатонин — это гормон, который служит регулятором циркадного ритма всех живых организмов. Он в больших количествах вырабатывается в организме с наступлением темноты и помогает «готовиться ко сну». В качестве добавки мелатонин часто используется при попытках восстановления нарушенного режима сна и обычно принимается перорально. Чтобы выяснить, какие механизмы лежат в основе его благотворного для здоровья глаз эффекта, необходимы дополнительные исследования.

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