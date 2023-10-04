Вратарь Абаев рассказал о спившемся экс-игроке сборной России по футболу

Бывший вратарь «Анжи», «Торпедо» и «Локомотива» Илья Абаев рассказал о судьбе бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева, который испытывает проблемы с алкоголем. Его слова передает Sport24.

«Еще в «Торпедо» было видно, что человек любит погулять. К сожалению, не мог остановиться. Постепенно футбол в его жизни заменили другие вещи.

Казино же раньше были по всей Москве. Помню, однажды получили зарплату вместе с премиальными (сто долларов), поехали купили Лехе компьютер и прям из магазина — в казино. Через полчаса прибегает: «Компьютер отбил!» А он стоил где-то 1500 долларов — сумасшедшие деньги по тем временам», — сказал Абаев.

Бугаев выступал за такие российские клубы как «Томь», «Торпедо», «Локомотив», «Химки» и «Краснодар». В 2004 году защитник дебютировал за сборную России. Всего он провел за национальную команду семь матчей.

После завершения карьеры футболиста Бугаев занялся грузоперевозками и открыл пункт приема для сбора макулатуры. В 2015 году Бугаев в интервью опроверг информацию о том, что он завершил свою профессиональную карьеру в 29-летнем возрасте из-за проблем с алкоголем.

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