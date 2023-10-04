Легенда «Манчестер Юнайтед» назвал позором поражение команды в матче Лиги чемпионов

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на поражение своей бывшей команды от «Галатасарая» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Слова Фердинанда передает Би-би-си.

«Вот МЮ показывает потенциал и что-то позитивное — и тут же приходится хвататься за голову. У этой команды нет организованности. Это позор. Это же Лига чемпионов», — сказал Фердинанд.

Встреча, прошедшая на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, закончилась победой турецкой команды со счетом 3:2.

В составе «Манчестер Юнайтед» дубль оформил датский нападающий Расмус Хойлунд. За «Галатасарай» забили форвард Уилфрид Заха, нападающий Керем Актюркоглу и аргентинский игрок атаки Мауро Икарди.

Таким образом, «Галатасарай» поднялся на второе место в турнирной таблице группы А, имея в активе четыре очка. «Манчестер Юнайтед» располагается на последнем месте, не сумев заработав очков.

Ранее сообщалось, что «Бавария» установила два рекорда Лиги чемпионов.