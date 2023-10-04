«Бавария» установила два рекорда Лиги чемпионов

«Бавария» одержала победу над «Копенгагеном» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счетом 2:1. За датскую команду единственный мяч забил полузащитник Лукас Лерагер, а за «Баварию» отличились хавбек Джамал Мусиала и нападающий Матис Тель.

Таким образом, мюнхенский клуб не проигрывает уже 36 матчей на групповой стадии главного европейского клубного турнира, что является новым рекордом соревнований. Кроме того, немецкая команда одержала 15-ю победу подряд на групповом этапе, также обновив рекорд Лиги чемпионов.

В последний раз на групповом этапе «Бавария» проигрывала «Пари Сен-Жермен» в 2017 году. С того момента мюнхенская команда одержала 33 победы, а также три раза сыграла вничью.

На данный момент «Бавария» возглавляет турнирную таблицу группы А, имея в активе шесть очков после двух проведенных матчей. В следующем туре «Бавария» сыграет с турецким «Галатасараем». Игра пройдет 24 октября.

Ранее «Манчестер Юнайтед» проиграл «Галатасараю» в Лиге чемпионов.